Louane : Son premier "crush" est un garçon bien connu...

Louane vit une période faste. La chanteuse de 25 ans vient tout juste d'obtenir la certification disque de platine pour son dernier album Joie de vivre, sorti en 2020. Une très belle performance pour la jeune maman qui a toujours mené plusieurs projets en même temps. Prochainement, elle sera à l'affiche de Belle, un film d'animation japonais dont elle double le personnage principal. Un rôle qui lui plait bien puisqu'il se rapproche d'un univers qu'elle connaît très bien, les mangas.

En interview pour Le Parisien du dimanche 5 décembre, la mère d'Esmée (née en mars 2020) revient sur sa jeunesse et notamment sa grande passion pour le manga culte, Pokemon. "J'achetais, je collectionnais les cartes et je jouais à l'école. Je lisais les magazines, les mangas. Et bien sûr, je passais beaucoup de temps sur ma Game Boy Color avec le jeu vidéo", précise-t-elle, avant de faire une confidence pour le moins surprenante : "J'adorais les personnages : Sacha, le héros, c'est mon premier "Crush" de petite fille...", se rappelle-t-elle. On imagine qu'elle n'est pas la seule dans ce cas !

Ce sont de jolis souvenirs d'enfance

S'il n'était pas vraiment réel, le premier émoi de jeune fille de Louane provient donc d'une oeuvre d'animation japonaise. "Ce sont de jolis souvenirs d'enfance", résume celle qui a changé de couleur de cheveux récemment. Une passion pour les mangas que l'artiste est même allée jusqu'à inscrire sur sa peau. "J'ai un tatouage d'un personnage de Death Note sur l'avant-bras. Et je viens de me faire tatouer Belle aussi...", dévoile-t-elle.

Louane n'est d'ailleurs pas la seule fan de bande dessinée à la maison, puisque son compagnon Florian Rossi n'y est pas insensible non plus. De quoi laisser penser que la petite Esmée ne devrait pas tarder à s'y mettre. "Avec moi et son papa, qui est fan de Dragon Ball et d'autres mangas, c'est sûr qu'elle aussi baignera dedans", conclut l'interprète de Jour 1.