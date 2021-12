Louane rousse : ses abonnés n'aiment pas...

Depuis ses débuts, Louane apparaît comme une chanteuse au style bien particulier. À 25 ans, l'artiste et mère de famille façonne son image selon ses goûts et ses humeurs, mêlant ses divers tatouages à des tenues très bohème-chic. Pourtant, ce jeudi 2 décembre 2021, la jurée The Voice Kids s'est questionnée sur un potentiel changement de look. Une idée qui n'a visiblement pas été partagée par sa communauté.

Alors en plein trajet, la compagne du musicien Florian Rossi s'est amusée avec les filtres que propose le célèbre réseau social. Séduite par une couleur de cheveux, Louane s'est alors empressée d'interroger les internautes sur ce potentiel changement capillaire (voir diaporama). "Est-ce que je deviens Rousse ?", a-t-elle demandé au coiffeur des stars, Rudy Marmet, ainsi qu'à ses abonnés qui, grâce aux boutons oui/non, ont pu également donner leur avis. Et le résultat est sans appel : une grande majorité de ses abonnés (soit environ 70%) a estimé que cela n'était pas une bonne idée. Fort heureusement pour ces derniers, cette couleur n'était que virtuelle. Reste à savoir si la maman d'Esmée (née en mars 2020) compte suivre, ou non, leurs recommandations...

Victime de nombreuses critiques

Lors d'un entretien accordé au Parisien, le 17 novembre dernier, Louane s'était épanchée sur non seulement sa carrière et sa vie de famille, mais également au sujet des nombreuses attaques grossophobes dont elle est régulièrement la cible sur la Toile. "Je m'attendais à de telles réactions parce que, depuis des années, on commente toute ma vie. À partir du moment où tu es dans la lumière, tu vas t'en prendre plein la gueule, c'est comme ça", avait-elle déploré. Et d'ajouter, sereine : "Le plus triste, c'est ceux qui perdent du temps à commenter le corps de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ma vie va très bien (...) Alors oui, je n'ai pas le même corps qu'il y a trois ans mais bizarrement je me sens bien mieux aujourd'hui."