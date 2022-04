Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert : Tous les deux en couple avec Corine, "ça n'a pas été simple"

Cette autobiographie s'annonce comme une mine d'or pour les fans du groupe : pour la première fois, Louis Bertignac s'apprête à revenir sur toutes les étapes de la création de Téléphone dans son autobiographie Jolie Petite Histoire. De sa rencontre avec Jean-Louis Aubert à leur dispute au milieu des années 80 qui a précipité la fin du groupe, tout y est. Sans oublier leur histoire d'amour... avec la même femme !

En effet, si personne n'a oublié leur amitié, certains ne se souviennent peut-être pas qu'outre les deux compères et le batteur Richard Kolinka, le groupe était également composé d'une femme, Corine, à la basse. Et que celle-ci, à son arrivée dans le groupe, a vécu une belle romance avec le jeune Louis Bertignac, très timide et à peine entré dans la vingtaine. Dans les pages de Paris Match cette semaine, il est d'ailleurs revenu sur cette histoire qui a duré plusieurs années. "Quand je l'ai rencontrée, elle avait un truc que les autres filles n'avaient pas : elle voulait être mon amie et me tenait la main", explique-t-il, un peu nostalgique.

"Je n'avais jamais connu ça, je pensais enfin à autre chose qu'au sexe. C'est pour ça que j'ai été amoureux d'elle si longtemps avant qu'elle ne veuille sortir avec moi. C'était une femme rigoureuse, avec des principes", continue-t-il, réaliste. Cependant, leur histoire "au milieu d'un succès si intense", il sait qu'il ne la doit qu'à une chose, la drogue. "J'avais besoin de drogue pour avoir confiance en moi. J'ai pris de l'héro et j'ai pu passer à l'acte avec Corine. Je n'ai pas couché avec elle avant", admet-il.

Une belle histoire à la fin douloureuse

Leur histoire finit par tourner court en 1980. Se sentant "entravé" par cette relation, il décide d'y mettre un terme, ce qui amène la jeune femme à une tentative de suicide. Avant de tomber... dans les bras de Jean-Louis Aubert ! Une relation qui n'a pas longtemps gêné Louis Bertignac : "Jean-Louis a été très classe en m'en parlant. Mais oui, cela n'a pas été simple, surtout qu'on a continué à faire de la musique ensemble. J'avais surtout admis que c'était la seule solution pour que la rupture entre Corine et moi soit définitive".

Le groupe Téléphone se dissoudra quelques années plus tard, après des histoires d'égo et d'amour qui ne se sont jamais réglées. Si Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka et Louis Bertignac forment, encore aujourd'hui, un trio d'amis soudés (ils avaient reformé un groupe ensemble entre 2015 et 2017) les liens sont en effet très tendus entre Corine et les deux guitaristes. Les histoires d'amour peuvent faire des ravages...