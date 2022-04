Louis Bertignac honnête sur sa consommation de drogue par le passé, et comment il en parle avec ses filles !

Il a chanté sur les plus grandes scènes de France, rencontré les plus grands musiciens du monde et sorti des chansons cultes : difficile de ne pas reconnaitre que la carrière de Louis Bertignac est immense. Le chanteur et musicien, qui a commencé dans le groupe Téléphone puis a continué en solo, a d'ailleurs décidé d'en raconter les meilleurs moments dans une autobiographie, Jolie Petite Histoire, qui sortira le 28 avril prochain.

Les meilleurs moments... et les pires ! Rockeur dans les années 80, Louis Bertignac a en effet touché à pas mal de drogues, comme il le raconte cette semaine à Télé-Loisirs. A partir de 17 ans, il aurait d'ailleurs goûté "à toutes les drogues", notamment après sa rencontre avec les Rolling Stones. Le groupe britannique, composé entre autres de Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood, étaient en effet des consommateurs réguliers et notoires de nombreuses substances.

Un jour, alors qu'ils enregistraient à Paris, Louis Bertignac se rapproche de Ron Wood, justement, dont il garde malgré tout un bon souvenir : "Nous avions un copain qui était aussi notre dealer commun !", raconte-t-il avec le sourire. Si ces années sont loin derrière lui, il est désormais devenu père de famille et a déjà abordé ces sujets avec ses filles aînées, Lola, 17 ans et Lili, 14 ans.

Egalement père de Jack, 5 ans, né de son mariage actuel avec Laetitia, il a prévenu ses deux adolescentes : hors de question de suivre ses traces. "Mes filles sont au courant, je les ai découragées de prendre de la dope, je m'y connais et je saurai lire dans les pupilles si elles se droguent", affirme-t-il. Les deux jeunes filles, très discrètes, sont prévenues !

Heureux dans sa vie, Louis Bertignac a créé une belle famille recomposée avec sa femme Laëtitia, son petit Jack et ses deux aînées. Son épouse, très active sur Instagram, aime d'ailleurs partager les adorables bêtises du petit dernier de la famille et les photos de leurs moments importants.

Côté professionnel, si Louis Bertignac n'a rien de prévu dans les semaines à venir, il pourrait surprendre ses fans avec un concert live surprise, comme il en faisait beaucoup pendant le confinement avec son ami Jean-Louis Aubert !