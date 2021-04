Ronnie Wood (Rolling Stones) à nouveau face au cancer : il se confie sur son combat mené en secret

En toute discrétion, Ronnie Wood a une fois encore lutté contre un cancer. Dans une nouvelle interview accordée au journal The Sun, le 25 avril 2021, le guitariste des Rolling Stones s'est confié sur cette nouvelle frayeur, surmontée grâce au soutien de sa famille. En 2017 déjà, on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon pour lequel il avait subi une lourde intervention chirurgicale.

"J'ai eu un cancer de deux manières différentes maintenant. J'ai eu un cancer du poumon en 2017 et j'ai eu des petites cellules plus récemment contre lesquelles je me suis battu lors du dernier confinement", a expliqué le musicien de 73 ans. A nouveau, Ronald David Wood - de son vrai nom - est en rémission. "Je traverse actuellement beaucoup de problèmes, mais tout au long d'une convalescence, on doit lâcher prise. Et quand vous remettez le résultat à votre puissance supérieure, c'est une chose magique (...), a-t-il ajouté. Tout ce que je peux faire, c'est rester positif dans mon attitude, être fort et le combattre, et le reste dépend de mon pouvoir supérieur."

L'acolyte de Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts mène désormais une vie bien plus saine. Après avoir fumé 25 à 30 cigarettes par jour pendant 50 ans, effectué plusieurs séjours en cure de désintoxication pour traiter des addictions à l'alcool et à la drogue, avant qu'on ne lui retire un bout de poumon en 2017, Ronnie Woods profite de cette "seconde chance". Le Britannique a confirmé auprès du Sun qu'il était prêt à reprendre son No Filter Tour avec le reste des Rolling Stones dès que la situation sanitaire le permettra. Le groupe de légende avait entamé cette tournée à l'automne 2017. "Je suis encore fou, debout toute la nuit. Mon énergie arrive après minuit", a-t-il rassuré.