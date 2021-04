Diaporama Ronnie Wood (Rolling Stones) à nouveau face au cancer : il se confie sur son combat mené en secret

Ronnie Wood et sa femme Sally arrivent au lancement de la collaboration entre le musicien et les montres Bremont, à Londres, le 14 novembre 2019.

17 / 18

Ronnie Wood assiste à la première mondiale de "Somebody Up There Likes Me" au BFI Southbank lors de la 63ème édition du BFI London Film Festival, le 12 octobre 2019.