Louise Bourgoin et Julien Doré séparés : rares photos du couple (très) amoureux

Amoureux pendant trois ans de 2007 à 2010, Louise Bourgoin et Julien Doré ont été l'un des couples les plus craquants. Sur le tapis rouge des Césars en 2008 ou à l'avant-première du film Monstres VS Aliens en 2009, les deux acteurs avaient évoqué leur histoire d'amour passionnelle auprès de plusieurs journalistes. En octobre 2013, l'interprète du titre Larme Fatale avait notamment évoqué sa peine suite à cette douloureuse rupture auprès des journalistes du Parisien. "Même en se protégeant, c'est pas évident de tenir sur ses pieds quand quelque chose comme ça vous arrive" expliquait-il, ajoutant toutefois qu'il n'avait désormais "plus peur" et qu'il se sentait "plus costaud".

Auprès de Version Femina en janvier 2012, l'actrice était revenue sur sa vie sentimentale, sans toutefois parler directement de Julien Doré. "Ça n'a jamais duré plus de deux ans chez moi, j'ignore pourquoi. Il faudrait demander aux mecs qui m'ont larguée !", confiait-elle ajoutant qu'elle était "comme droguée" lorsqu'elle était amoureuse. "Je me sens dépendante, mon corps ne répond plus de moi. Dans ces moments-là, je crois totalement en l'amour", expliquait-elle.

J'explique toutes les raisons de notre rupture

Maman d'Etienne (né le 7 avril 2016) et d'un autre petit garçon né en 2020, dont elle n'a pas dévoilé le prénom, fruits de son amour avec le musicien Tepr, elle avait également indiqué, peu de temps après sa rupture avec Julien Doré, avoir précisé les causes de leur séparation dans un film. "A la fin d'Adèle Blanc-Sec, au beau milieu d'une scène, je m'arrête dans mon jeu et j'explique toutes les raisons de notre rupture. Il faut aller voir le film", confiait-elle aux journalistes de ELLE en avril 2010.

De son côté, Julien Doré avait retrouvé l'amour dans les bras de Marina Hands, rencontrée dans la comédie Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Un titre prémonitoire puisque les deux acteurs ont vécu une romance qui a duré près de trois ans. Désormais dans une relation avec une autre femme dont il n'a pas dévoilé l'identité, le chanteur confiait être dans un amour "plus apaisé". "Mes albums précédents étaient nourris des histoires que je vivais à l'époque : intenses, passionnelles, pleines de 'trop'. Aujourd'hui, je l'ai compris : le bonheur est beaucoup plus joli quand on le vit simplement", expliquait-il à Psychologies en août 2021.