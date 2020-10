Louise Monot maman pour la deuxième fois : photo du bébé, un joli prénom

Louise Monot est maman pour la deuxième fois ! L'actrice de OSS 117 : Rio ne répond plus, et son compagnon, l'acteur Samir Boitard viennent d'accueillir une petite fille prénommée Selma, comme ils l'ont annoncé sur Instagram le vendredi 2 octobre 2020. "Just arrived ! Selma", a légendé Louise Monot. Elle publie ainsi la toute première photo de la fillette, assoupie tout près du chat, Litchi.