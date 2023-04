Louise Orgeval (Familles nombreuses) hors d'elle, elle attaque Amandine Pellissard et menace de la traîner en justice !

Louise Orgeval aurait-elle à son tour succombé à la tendance de la création de contenus érotiques voire pornographiques ? C'est en tout cas ce qu'affirment les rumeurs qui circulent depuis quelques jours et qui assurent que la célèbre maman serait à la tête d'un compte Mym, à l'instar d'Amandine Pellissard. Rapidement, la jolie blonde s'est empressée de désamorcer ces rumeurs et a même révélé qu'elle gérait la situation avec l'aide d'un avocat. Mais c'était sans compter sur Amandine Pellissard, qui a posté un message bien énigmatique en story Instagram...

"Il est bon d'assumer ce que nous faisons, en toute circonstance... Que certaines y méditent...", avait écrit celle qui est à nouveau enceinte. Une déclaration qui a fait bondir Louise Orgeval, qui s'est immédiatement sentie visée. Après quelques échanges très tendus par vidéos interposées, la maman de la petite Noée (atteinte de trisomie 21) s'est de nouveau saisie de son compte Instagram pour faire une déclaration très menaçante. "Depuis hier vous n'arrêtez pas de m'envoyer des messages disant qu'elle ne fait que parler de moi... Donc je vais m'adresser directement à elle et ce sera la dernière fois. Ecoute-moi bien, ouvre grand tes oreilles, parce que si je dois me répéter, ça se fera par avocats interposés. Tu ne parles pas de moi, je ne parle pas de toi. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas et ça me va très bien comme ça. Si tu as besoin de parler autant de moi comme ça, mais soigne-toi ma grande", a-t-elle fulminé dans un premier temps, face caméra.

Je ne veux plus rien entendre de ta sale bouche !

Hors d'elle, Louise Orgeval est cependant restée calme. D'un ton sec et mordant, elle a continué son laïus. "Je ne veux plus rien entendre qui sorte de ta sale bouche ! Tu ne feras croire à personne que ta story d'hier ne m'était pas destinée... Tu nous prends pour des c*ns ou quoi ? Tu n'assumes même pas tes stories ! Mais balaye devant ta porte !", a-t-elle lâché les dents serrées.

Si l'ancienne compagne de Kevin est autant énervée, c'est notamment par souci de protection envers ses enfants. "Pour finir, et c'est le plus important, si toi-même tu n'es pas capable de protéger tes propres enfants, ne vient pas semer le doute dans la tête des miens... Tu restes à ta place et tu t'occupes de tes propres affaires, tu t'occupes de ton derrière. J'espère que tu as bien compris tout ce que je viens de dire", a-t-elle conclu en précisant à nouveau que la prochaine discussion se ferait "devant la justice".

De son côté, Amandine Pellissard a posté une simple story : "Mieux vaut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche... avant de s'étouffer avec !". Ambiance...