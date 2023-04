Familles nombreuses et la reconversion d'une autre candidate dans le X : la maman sort du silence

On pensait qu'Amandine Pellissard avait inspiré une autre candidate emblématique de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) avec sa reconversion dans le porno. En effet, une autre maman de l'émission était apparemment prête à se lancer dans la publication de contenus à caractère sexuel. Mais non !

Louise Orgeval a en effet brisé le silence sur son compte Instagram après qu'il a été annoncé que, comme Amandine Pellissard, elle se lançait dans le X sur une plateforme à contenus payants. Et la mère de six enfants a assuré qu'il s'agissait en réalité d'un faux compte MYM. "Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Un faux profil Mym a été créé à mon insu. Je gère avec un avocat", a-t-elle écrit en story ce jeudi 6 avril 2023. De quoi mettre fin aux rumeurs.

Message mystérieux d'Amandine Pellissard

De son côté, Amandine Pellissard a posté un message des plus énigmatiques sur son compte. Et le timing est déroutant. "Il est bon d'assumer ce que nous faisons, en toute circonstance... Que certaines y méditent...", s'est-elle agacée. Toutefois, la mère de famille qui est de nouveau enceinte n'a mentionné personne. On ne sait donc pas si Louise Orgeval est visée par ce message. Mais avec son franc-parler, nul doute que l'épouse d'Alexandre en dira davantage prochainement.

Rappelons qu'il a récemment été affirmé qu'un compte Mym de Louise Orgeval avait été créé il y a près de deux semaines. Il est baptisé louve_and_sex. Et la description dit: "Le mâle Alpha qui sommeille en vous saura-t-il dompter la Louve sauvage que je suis ? De jolis clichés sensuels en public, du sexe bien hard en privé, en solo ou à plusieurs !" En parcourant la page, les internautes peuvent découvrir des photos, accessibles à tous, d'une jeune femme blonde dénudée, afin de dévoiler sa silhouette sous toutes les coutures. Mais jamais son visage n'apparaît, sauf sur une vidéo sur laquelle on peut voir l'ancienne épouse de Kévin faire du sport. Une fausse page donc qui devrait rapidement être supprimée.