"Les nouvelles ne sont pas top..." : Enceinte et très malade, Amandine Pellissard ne va "pas bien du tout"

Depuis qu'Amandine Pellissard et son mari ont annoncé leur reconversion dans le X, ils sont au coeur de nombreux débats. Mais ces derniers ont pris une nouvelle ampleur lorsque la mère de famille a annoncé être à nouveau enceinte le 9 mars 2023. Depuis, celle qui s'est révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL donne quotidiennement des nouvelles de sa grossesse, d'ailleurs considérée comme étant "à hauts risques" compte tenu du traitement à base de méthadone que l'épouse d'Alexandre doit prendre tous les jours.

Si jusqu'ici les nouvelles étaient toujours bonnes, la maman de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave s'est aujourd'hui emparée de son compte Instagram pour dévoiler qu'elle est tombée malade. En effet, depuis plusieurs jours, la tribu Pellissard est victime d'une épidémie de gastro-entérite. Dernière touchée, Amandine Pellissard ne va pas bien du tout... "Comme vous le voyez c'est vraiment pas la forme du tout. La gastro s'est installée chez nous. Ça a été l'hécatombe au niveau des garçons. Hier soir c'est Léna qui a vomi et encore cette nuit et ce matin... Et pareil cette nuit Louna a vomi aussi, elle est pas bien du tout. Elle a bu du coca à midi, elle en avait envie donc on l'a laissé mais c'est pas passé... Et depuis ce matin, c'est pour ma pomme aussi !", a-t-elle expliqué face caméra, assise dans son canapé, la mine très fatiguée.

On est au bout de notre vie

La voix tremblante, celle qui doit très bientôt déménager avec sa grande tribu s'est confiée sur ses ressentis. "Depuis ce matin je peux rien avaler et je suis pas bien du tout. Ça fout en l'air, je suis comme les filles, complètement affaiblie. On est au bout de notre vie...", a-t-elle ajouté en faisant la grimace. En légende de cette story, elle n'a pas manqué de préciser que "les nouvelles ne sont pas top".

Mais Amandine Pellissard essaye tout de même de faire face. "J'ai essayé de boire un peu d'eau mais je sais pas si ça va rester ou pas. Vraiment c'est un cauchemar, j'en peux plus, regardez ma tronche !", a-t-elle déploré avant de tenter de relativiser : "Je me console en me disant que chez les garçons ça a duré environ 24h, donc je me dis qu'on va morfler pendant 24h et après ça ira mieux. (...) En attendant on se soigne, on se repose et on prend soin de nos petits malades". Espérons que les choses s'amélioreront rapidement !