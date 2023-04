"Du sexe bien hard en privé" : Une autre candidate de Familles nombreuses se lance dans le X, du contenu dévoilé

Amandine Pellissard a semble-t-il inspiré d'autres candidates de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) avec sa reconversion dans le porno. Une autre maman de l'émission s'est en effet lancée dans la publication de contenu à caractère sexuel.

Il y a quelques mois, Amandine Pellissard a surpris tout le monde en annonçant que son mari Alexandre et elle se lançaient dans le X. Le couple a été la cible de nombreuses critiques par la suite mais qu'importe, cela ne l'a pas empêché de poursuivre son projet. Et pour l'heure, la nouvelle grossesse de la jeune femme de 36 ans n'est pas un frein. Dans les médias, les parents de 8 enfants n'ont pas caché que cela leur rapportait gros. Un détail qui a peut-être convaincu une autre candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL de se lancer.

Des photos très hot

En effet, une autre participante a récemment créé son compte Mym baptisé louve_and_sex. "Le mâle Alpha qui sommeille en vous saura-t-il dompter la Louve sauvage que je suis ? De jolis clichés sensuels en public, du sexe bien hard en privé, en solo ou à plusieurs !", peut-on lire en description. Si certains contenus sont payants, d'autres sont libres d'accès. Ainsi, les internautes ont pu reconnaître Louise Orgeval sur les clichés. La jeune femme pose en sous-vêtements ou nue afin de dévoiler sa silhouette sous toutes les coutures. Sur l'une des photos, on la découvre par exemple de dos, allongée sur un lit en tenue d'Eve, alors qu'un homme tire sur un collier en cuir qu'elle a autour du cou.

La première photo dénudée de la mère de six enfants a été postée il y a près de deux semaines sur Mym. Cela correspond environ à la date d'officialisation de sa rupture avec Kévin. Une libération semble-t-il pour la professeure de logistique dans un lycée professionnel. "Ça fait plusieurs mois qu'on est séparés [avec Kévin, NDLR] mais on habitait toujours ensemble et on travaille toujours ensemble. Ça, ça ne changera pas. (...) C'était un peu compliqué. On a essayé de recoller les morceaux, en arrivant ici, mais ça n'a pas marché. (...) Quand c'est fini, qu'il n'y a plus de sentiments, plus d'amour, c'est mort. On a atteint le point de non-retour", avait posté Louise Orgeval.