"Plus d'amour, c'est mort" : un couple emblématique de Familles nombreuses, la vie en XXL, se sépare

Ils se sont fait connaître dans l'émission de télé-réalité, Familles nombreuses, la vie en XXL. Et rapidement, les téléspectateurs sont tombés sous le charme du couple Orgeval à la tête d'une tribu de six enfants, composée de Mano, Swann, Mia, Loucio, Oscar et Noée. Mais voilà que l'équilibre de cette famille a été brusquement perturbé. En effet, Louise et Kevin ont annoncé leur séparation. Ce vendredi 24 mars 2023, la mère de famille a accepté de briser le silence et a officialisé sa rupture avec son mari. C'est avec difficulté que Louise a indiqué avoir trouvé un nouvel appartement. "Ça fait plusieurs mois qu'on est séparés [avec Kévin, NDLR] mais on habitait toujours ensemble et on travaille toujours ensemble. Ça, ça ne changera pas. [...] C'était un peu compliqué. On a essayé de recoller les morceaux, en arrivant ici, mais ça n'a pas marché. [...] Quand c'est fini, qu'il n'y a plus de sentiments, plus d'amour, c'est mort. On a atteint le point de non-retour".

Kevin Orgeval ne voulait pas "avoir le mauvais rôle"

Aujourd'hui, si les parents Orgeval ont réussi à se mettre d'accord, la séparation avait bien mal démarré entre les deux. En effet, Kevin avait ne parvenait pas à accepter la situation. "Il ne voulait pas admettre que c'était fini. On a laissé traîner les choses, on s'est un peu acharnés", a-t-elle reconnu. Aujourd'hui, Louise Orgeval est fière d'avoir annoncé qu'elle avait trouvé un appartement situé à "dix minutes à pied" de la maison familiale. Une décision qu'elle a prise elle-même puisque son ex compagnon ne voulait pas quitter le domicile "pour ne pas avoir le mauvais rôle" !