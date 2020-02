Loupé à Buckingham : un lien sur le site du palais envoie vers un site porno

C'est un loupé qui aurait pu passer inaperçu si le Daily Mail ne s'en état pas mêlé... Le 17 février 2020, le tabloïd anglais a en effet rapporté qu'un lien sur le site internet du palais de Buckingham menait vers une plateforme pornographique chinoise. Depuis corrigé, ce renvoi devait initialement conduire les internautes vers le site d'une association caritative soutenue par le prince Harry.

Dolen Cymru est une organisation venant en aide aux habitants du royaume de Lesotho, en Afrique du Sud, en intervenant dans les écoles et les hôpitaux : "Le lien pays de Galles-Lesotho a commencé en 1985 et a développé des liens éducatifs, des liens plus larges avec les jeunes, la santé, des églises, des associations de femmes, etc.", est-il expliqué sur le site de Buckingham, qui précise que le prince Harry, duc de Sussex, en est le parrain royal depuis 2007.

Comme l'a donc mentionné le Daily Mail, le lien devant renvoyer vers le site internet de Dolen Cymru conduisait vers un tout autre genre de site chinois, proposant des prestations sexuelles filmées. L'erreur a été corrigée au bout de quelques heures, mais le palais s'est refusé à tout commentaire.

Bien qu'il ait officiellement pris ses distances avec la monarchie, pour mener une vie plus paisible avec Meghan et Archie (9 mois) outre-Atlantique, le prince Harry a assuré qu'il maintenait son engagement envers ses patronages. En 2004, le Britannique s'était rendu à Lesotho : "Je suis très fier d'être associé à Dolen Cymru. Le travail qu'il a accompli en aidant et en encourageant les organisations et individus au pays de Galles à établir le contact et à nouer des amitiés avec leurs homologues au Lesotho est très précieux", avait notamment affirmé le duc de Sussex, lors d'un discours rapporté sur le site de l'organisation.