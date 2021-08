Lucie Bernardoni : Grande nouvelle 17 ans après la Star Ac', son célèbre mari laisse exploser sa joie

Voilà dix-sept ans que Lucie Bernardoni attendait ce moment. Celui d'obtenir un diplôme ! En effet, la chanteuse avait malheureusement dû tirer une croix sur ses études à l'époque de la Star Academy en 2004, saison lors de laquelle elle est arrivée finaliste mais a perdu face à Grégory Lemarchal. Mais ce mardi 17 août 2021, elle a confié avec une grande joie que ses efforts réalisés sur le tard avaient payé.

"Diplômée à 34 ans et demi ! Validation de la première et de la deuxième année de capacité en droit", a-t-elle annoncé sur Instagram. Et d'apporter un message d'espoir à sa communauté : "Comme quoi, je n'ai pas pu passer mon bac il y a 17 ans, suite à la Star Academy. Il n'est jamais trop tard pour étudier. Pour apprendre, pour terminer un processus. Pour moi, ce n'était, non pas un besoin, mais une nécessité, afin de comprendre des lois, des règles, liées à la justice, ou plutôt à l'injustice. J'ai, à présent l'équivalent du bac ainsi qu'une connaissance approfondie en droit. Ce n'est pas grand chose par rapport aux longues études de certains, mais pour moi, c'est une joie. Je n'arrêterai pas là. Ce n'est que le début".

Son diplôme en poche, Lucie Bernardoni souhaite notamment venir en aide aux femmes avec "la création d'une association qui vise à combattre les violences invisibles faites aux femmes".