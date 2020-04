Lucie Dolène : La voix de Blanche-Neige est morte, à 88 ans

Vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous avez à coup sûr déjà entendu le son de sa voix. Lucie Dolène s'est éteinte, le jeudi 9 avril 2020, à l'âge de 88 ans. C'est un de ses fils qui a annoncé la malheureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. "Les amis, c'est avec une infinie tristesse que je vous annonce que notre belle et talentueuse maman est partie rejoindre son prince charmant hier soir. Je garderai à jamais son beau sourire en moi. J'embrasse fort et je serre sur mon coeur ma soeur Virginie et mon frère Olivier", a tendrement écrit son fils François.

Si son fils parle de "prince charmant", c'est parce que Lucie Dolène était connue, entre autres, pour être la sublime voix française de Blanche-Neige, éternelle icône Disney. Elle avait d'ailleurs intenté un procès à la multinationale parce qu'elle ne touchait pas les droits de ses chansons suite à la commercialisation de la VHS Blanche-Neige et les Sept Nains en 1993. Durant sa longue carrière, Lucie Dolène a aussi bien doublé, toujours dans l'univers Disney, Mme Samovar (La Belle et la Bête) que Shanti (Le Livre de la jungle).

On a également pu l'entendre dans la trilogie Cornetto, dans Hot Fuzz, mais aussi Apollo 13, Chicken Run ou plus récemment dans Les Rebelles de la forêt. On a pu voir Lucie Dolène dans la pastille "Les recettes de Loula", dans l'émission culte Vitamine. La comédienne avait également prêté sa voix à Sally Spectra (Amour, gloire et beauté) durant seize saisons.