Lucie Lucas et son mari Adrien, rencontré à l'âge 13 ans : il n'était pas du tout intéressé par elle !

Lucie Lucas est une femme heureuse et amoureuse. Depuis 2010, elle est mariée au discret Adrien. Un homme rencontré durant son adolescence. Si pour l'actrice de la série Clem (TF1) c'était une évidence, cela l'était beaucoup moins pour l'homme qui partage aujourd'hui sa vie.

Leur histoire pourrait faire l'objet d'un téléfilm tant elle ressemble à un scénario de film romantique. C'est sur les bancs du collège que Lucie Lucas a rencontré Adrien pour la première fois. A l'époque, l'actrice de 36 ans avait 13 ans et le jeune garçon lui avait immédiatement tapé dans l'oeil. "Il était le nouvel élève arrivé en quatrième. Quand je l'ai vu, je me suis dit : 'Celui-là, il me le faut.' J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'avoir, mais ça n'a pas marché. Il est sorti avec des filles plus âgées et plus populaires. Moi j'étais une fille lambda", avait-elle confié à TV Grandes Chaînes en février 2019.

Mais le destin a réuni Lucie Lucas et Adrien quelques années plus tard. Alors âgée de 19 ans, elle avait prévu de rejoindre des cousines, en Bretagne. "À la gare Saint-Lazare, au milieu de la foule, j'aperçois un garçon très mignon. Nos regards se croisent... C'était lui ! Il ne m'avait pas oubliée. Nous nous sommes revus et depuis, on ne se quitte plus", s'était-elle souvenue auprès de Paris Match en 2016.

Le couple s'est en effet marié et a eu trois adorables enfants : Lilou, née en août 2010, Moira, née en janvier 2012, et Milo, le petit dernier, né en mars 2018. Une famille unie qui lui permet de garder les pieds sur terre comme elle l'avait précisé. Et elle peut compter sur son cher et tendre - qui a créé une société baptisée "Les camions-traiteurs" qui aide les propriétaires de food-trucks - pour l'aider dans les tâches quotidiennes. Il a aussi été d'un soutien sans faille quand elle a fait un burn-out en 2016.

En 2018, la jolie famille a quitté Paris pour s'installer en Bretagne. Ensemble, ils ont créé une ferme écologique. "La nature me manque, j'ai envie que mes enfants apprennent à cultiver, à cuisiner, à faire des cabanes. Je veux les voir courir dans les champs. Et j'aimerais qu'ils deviennent autonomes dans leur façon de vivre et de se nourrir", expliquait-elle à Télé Star. Bien qu'ils aient déjà envisagé de se séparer, Lucie Lucas et Adrien ont tout surmonté.