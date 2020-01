Lucie Lucas : Nuit enivrante à Saint-Germain-des-Prés avec Clara Luciani

Même par zéro degré, Paris reste une ville de fête ! Cette semaine, Lucie Lucas a bravé le froid pour un événement unique à Paris. L'héroïne de la série Clem y a croisé Clara Luciani, la soeur de cette dernière et les mariés Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues.

C'est au 44 rue du Four, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés (6e arrondissement), qu'a eu lieu la soirée. La marque de liqueur St-Germain y a célébré l'ouverture d'un espace éphémère baptisée "St-Germain L'Adresse". Plusieurs célébrités y ont eu accès avant le grand public. Lucie Lucas comptait parmi les chanceux convives.

L'actrice de 33 ans, qui s'est récemment confiée sur une série d'agressions sexuelles vécues plus jeune, n'était pas l'unique invitée de marque de cette inauguration. Les chanteuses Clara Luciani, accompagnée de sa soeur Léa (Ehla), et Sylvie Hoarau (du duo Brigitte), Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues, les présentatrices télé France Pierron et Laurie Cholewa, venue avec son époux Greg Levy, étaient également de la partie.

Côté messieurs, le critique littéraire Augustin Trapenard, le journaliste Ronald Guintrange et Ariel Wizman s'étaient déplacés pour découvrir et goûter, avec modération, aux saveurs de St-Germain.

La liqueur aux mille fleurs de sureau s'est installée sur le lieu même où elle puise son inspiration. Le pop-up store, ouvert au public les 23 et 24 janvier 2020, a révélé un parcours expérimental, associé à des découvertes sensorielles et gustatives inédites.

Quant aux prémices de St-Germain, elles sont racontées autour du bar d'époque de l'espace éphémère avec des dégustations de cocktails, et lors de différents ateliers !