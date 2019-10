Clem, saison 10 : Un personnage gravement malade et des révélations

Les premières informations concernant la saison 10 de Clem commencent à tomber. On sait qu'elle comportera six épisodes et que le tournage a débuté en septembre dernier. De nouvelles aventures qui s'annoncent éprouvantes pour Clémentine Boissier (incarnée par Lucie Lucas) et ses proches comme le dévoilent nos confrères d'Allociné.

TF1 et la production de la série ont dévoilé en exclusivité le synopsis de cette dixième saison de Clem. Nous apprenons donc que Clémentine Boissier va enfin découvrir la vérité derrière son accident de la route qui l'a plongée dans le coma, ce qui va "bouleverser plusieurs vies". "Tandis que Clem et Valentin retrouvent une certaine sérénité, leurs histoires d'amour sont de nouveau bousculées. Mais, surtout, une de leurs proches tombe malade. Le chronomètre s'engage pour la sauver. Pollution, empoisonnement, contamination... Le combat de Val et de Clem n'est-il pas cette fois trop gros pour eux ?", peut-on aussi lire.

De son côté, Adrian (Agustin Galiana), qui est de nouveau célibataire et sans emploi, "va devoir faire des choix auxquels il n'était pas préparé". "Pour Marie-France et Michel, pas facile non plus de faire face aux premiers tumultes de l'adolescence de la jeune Victoire, surtout depuis qu'Izia est là. Et c'est ensemble, unis et plus déterminés que jamais, que Clem et son clan feront face à ces nouvelles turbulences", a conclu la chaîne et la production.

Si Élodie Fontan (Alyzée) et Vinnie Dargaud (Baptiste) ne seront pas de la partie, les téléspectateurs retrouveront Lucie Lucas, Agustin Galiana, Thomas Chomel, Joséphine Berry, Jean Dell, Carole Richert, Maeva Pasquali, Yann Sundberg, Elina Solomon, Guillaume Faure, Lily Nambininsoa, et Elsa Houben. Et ils découvriront les premiers pas de Cristiana Reali et Juliette Arnaud dans la série. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée concernant leur rôle.