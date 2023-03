Lucile (L'amour est dans le pré), maman dépassée : sa fille Capucine en mode bêtise, et pas une petite !

Il y a trois ans déjà, en 2020, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré assistaient à un véritable coup de foudre entre Jérôme, maraîcher et céréalier basé en Auvergne Rhône-Alpes, et Lucile, l'une de ses prétendantes. Depuis leur rencontre, les tourtereaux sont plus heureux que jamais. En octobre 2021, ils sont par ailleurs devenus parents d'une petite Capucine et se sont ensuite mariés en août 2022. Désormais, le couple s'apprête à accueillir son deuxième enfant !

Très active sur Instagram, la jolie Lucile communique régulièrement avec ses abonnés et prend même le temps de partager avec ces derniers les petits instants du quotidien. Ce jeudi 9 mars 2023, la jeune maman a néanmoins dû faire face à un petit imprévu... Alors qu'elle avait donné du matériel de dessin à sa fille Capucine, la fillette a jugé bon d'exprimer sa fibre artistique sur la porte de son placard ! "Et voilà, premiers dessins sur les murs ! Bon ça va c'est sur le placard mais bon... Quoique je vais peut-être réussir à enlever", a-t-elle tenté de relativiser tout en essayant vainement d'effacer les coups de crayon avec le dos vert d'une éponge. "Ma chérie il faut faire sur la feuille. Il ne faut pas faire sur les murs comme ça...", a-t-elle ensuite tenté de raisonner la petite fille visiblement peu décidée à écouter sa maman.

Faut pas faire ça !

Une chose en entraînant une autre, Capucine a ensuite eu la formidable idée de colorier son pantalon. Une initiative qui a immédiatement fait réagir Lucile, avant que celle-ci ne se rende compte que le crayon en question ne fonctionnait pas. "Mais non il ne faut pas non plus dessiner sur le pantalon mon chaton !!! Faut pas faire ça !", a-t-elle lâché avant de changer de ton : "De toute façon celui-là n'a plus d'encre. Mais il ne faut pas le faire quand même, c'est pas bien !"

Bien décidée à laisser pleinement s'exprimer ses talents de dessinatrice, Capucine s'est ensuite levée pour avoir une meilleure vision de sa toile murale. Mais cette fois, Lucile n'a pas hésité à hausser le ton et empêcher sa fille de continuer son désastre. "Non tu n'as pas le droit ! Allez on s'en va !", a-t-elle conclu en prenant sa fille par l'épaule. Décidément, les années qui arrivent promettent d'être bien mouvementées !