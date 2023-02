Lucile (L'amour est dans le pré) enceinte de son deuxième enfant : grossesses rapprochées et conséquence physique

En janvier dernier, alors que Jérôme et Lucile se trouvaient en lune de miel en Martinique, plusieurs mois après leur beau mariage champêtre, ils ont annoncé la plus belle des nouvelles. À travers une vidéo, le couple a révélé attendre son deuxième enfant, tout juste un peu plus d'un an après l'arrivée de leur fille Capucine.

Le secret percé au grand jour, Lucile partageait plus tard de premières images de son baby bump naissant, notamment en se dévoilant en maillot de bain. Le 9 février dernier, elle apportait même une précision de taille, à savoir qu'elle entamait son quatrième mois de grossesse. On comprenait alors qu'elle devrait accueillir son nouveau bébé d'ici l'été prochain ! Un terme qu'elle a elle-même fini par confirmer ce jeudi en story Instagram. "Bébé doit arriver fin juillet", a-t-elle indiqué. En revanche, il est encore trop tôt pour lever le voile sur le sexe de son futur enfant. D'ailleurs, l'agriculteur et sa chérie, révélés dans L'amour est dans le pré (2020), ne le connaissent "pas encore" eux-mêmes, a-t-elle assuré.

Le corps se souvient de tout

Lucile a profité de ce petit moment d'échange avec les internautes pour évoquer son physique qui se transforme une nouvelle fois pour créer la vie, et même beaucoup plus rapidement que lorsqu'elle était enceinte de Capucine. "Par contre, les deux grossesses étant rapprochées (le corps se souvient de tout), mon bidon est sorti beaucoup plus vite", a-t-elle été forcée de constater.

Un changement sans doute important pour la jeune femme qui avait, rappelons-le, tout fait pour perdre ses kilos de grossesse après la naissance de sa fille. En effet, Lucile était déterminée à retrouver son poids de forme, notamment pour se sentir au mieux le jour de son mariage. Sur ses réseaux sociaux, elle faisait suivre à sa communauté la routine qu'elle avait adoptée pour atteindre ses objectifs, laquelle était marquée par des séances de sport quotidiennes et une alimentation saine. Nul doute que l'ex-prétendante de M6 reprendra ses petites habitudes après son second accouchement !