Lucile (L'amour est dans le pré) amincie pour son mariage : grande perte de poids, son avant/après impressionnant

En octobre 2021, Lucile et Jérôme, les amoureux deL'amour est dans le pré (M6) de l'édition diffusée en 2020, ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Capucine. Un bonheur suivi d'un autre, en décembre, quand l'agriculteur a demandé sa belle en mariage. Voulant célébrer la cérémonie dès l'été suivant, Lucile n'a eu que quelques mois pour arriver à son objectif, perdre 10 kilos et plus si possible.

Avant même qu'elle ne soit fiancée à son beau rouquin, Lucile avait déjà envisagé de perdre du poids après son accouchement. Deux semaines après la naissance de sa fille, la voilà qui se disait joyeuse de rentrer dans son jean d'avant grossesse. Elle avait alors pour objectif de perdre 5-6 kilos.

Puis, Jérôme s'est lancé et a demandé sa douce en mariage pour Noël. C'est là que Lucile a décidé de mincir encore plus, tel était son désir. Alors, elle a investi dans un tapis de course avec pour seul but d'être la plus belle mariée. Début janvier, elle avait déjà perdu 2 kilos. Fin janvier elle s'était encore délestée d'un peu plus d'un kilo. C'est alors que quelques semaines plus tard, en mars, elle avait dévoilé avoir rencontré quelques difficultés. "J'ai perdu 4 kilos, mais là vraiment j'ai stagné avec dégustations traiteurs, le salon de l'agriculture, les amis à la maison. Je ne suis pas dans une phase de grande perte. Mais je continue, je ne lâcherai rien", avait-elle déclaré. Puis, elle avait confié vouloir perdre du poids sereinement et que sa transformation ne l'empêcherait pas de profiter de la vie.

Deux semaines plus tard, elle dévoilait son premier avant/après bluffant. Cinq kilos séparaient les deux photos. Lucile avait donc atteint la moitié de son objectif. Et en avril, six mois après la naissance de Capucine, elle était heureuse de partager avec ses abonnés un nouveau bonheur, elle avait perdu l'ensemble de ses kilos de grossesse. Un mois plus tard, elle était à -7 kilos et le prouvait avec un nouvel avant/après impressionnant. Alors que l'été débutait elle avait aussi précisé avoir perdu 3 centimètres de moins en tour de cuisses, 2 centimètres pour la taille, 4 centimètres pour les hanches...

Finalement, fin juillet, elle révélait s'être délestée de "8 kilos et 4cm pour les cuisses, 1cm pour les seins, 2cm en tour de taille, 7cm au nombril, 6cm pour les hanches". La dernière fois qu'elle a donné des nouvelles de sa perte de poids c'était le 28 juillet, confirmant qu'il lui restait 2 kilos à perdre et qu'elle "en faisait une affaire personnelle". Qu'importe les kilos, il ne fait aucun doute que Lucile est et sera pour toujours la plus belle des mariées pour Jérôme.