Ludivine Birker (Les Princes de l'amour) maman : le prénom composé de sa fille fait l'unanimité

Le 19 février 2021, Ludivine Birker a annoncé la naissance de son premier enfant. C'est une petite fille qui a pointé le bout de son nez après plusieurs jours passés à l'hôpital. L'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) n'a toutefois pas souhaité révéler le prénom de sa merveille aussi vite. Ce n'est que dimanche 28 février 2021 qu'elle a finalement sauté le pas.

Enfin rentrée chez elle et remise de ses émotions, Ludivine Birker a pris le temps d'immortaliser sa petite fille, sereinement endormie dans son lit, entourée de ses doudous préférés et parée d'un bandeau blanc. À ses côtés se trouvent sa tétine et son attache-tétine, sur lesquelles est inscrit son doux prénom. "Je vous présente enfin notre grâce de dieu, au prénom de ROMY-ROSE", a légendé sa maman. Un prénom qui a vite fait l'unanimité auprès des ses nombreux followers, qui ont laissé de tendres compliments en commentaires.