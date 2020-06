Ludivine Sagnier raconte, un peu gênée, sa rencontre avec Kim Chapiron

Ludivine Sagnier et Kim Chapiron sont ensemble depuis plus de dix ans. Ils ont fondé une famille composée de deux enfants, des filles, Ly Lan, née en janvier 2009, et Tàm, née fin décembre 2014 (Ludivine est également la maman de Bonnie, née en mars 2005, de sa relation avec Nicolas Duvauchelle). Cette vie de couple et ces bonheurs, l'actrice de 40 ans et le réalisateur et scénariste de 39 ans les vivent très loin de la lumière des projecteurs. Jamais ils n'ont partagé un tapis rouge ensemble et les confidences sur leur histoire d'amour sont rares.

Lundi 22 juin 2020, Ludivine Sagnier a fait une exception sur le plateau de Quotidien (TMC), sur lequel elle était invitée avec le réalisateur Ladj Ly et de l'artiste JR, membres comme elle du collectif Kourtrajmé. Ensemble, ils ont fondé une école de cinéma gratuite, qui a ouvert à Paris et qui a à présent une petite soeur puisqu'un second établissement ouvrira prochainement ses portes à Marseille. Kim Chapiron s'y trouvait le 18 juin dernier aux côtés de Ladj Ly (César du meilleur film pour Les Misérables, qui était également dans la course à l'Oscar du meilleur film international).