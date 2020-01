Ludivine Sagnier : Comment elle a rencontré son chéri Kim Chapiron

Depuis 2007, la comédienne Ludivine Sagnier partage sa vie avec le réalisateur Kim Chapiron. Une belle et solide histoire d'amour qu'elle traverse avec discrétion. Interrogée par Grazia, la star aujourd'hui âgée de 40 ans a fait quelques confidences personnelles mais c'est surtout son ami Vincent Cassel qui en a dit plus sur l'histoire de coeur des deux comparses.

L'acteur a ainsi expliqué que lors du tournage de son film Mesrine, dans lequel il donnait la réplique à Ludivine Sagnier, il a fait rencontrer son entourage à la jolie blonde. "Elle était dans ma loge, et j'avais invité Oxmo Puccino, qui est arrivé avec un mafé. Pour Ludivine, c'était un peu comme rencontrer Madonna ! Petit à petit, je lui ai présenté mes potes, dont beaucoup étaient liés à Kourtrajmé [un collectif d'artistes, NDLR]. A la fin du tournage, j'ai invité tout le monde au Brésil [où il réside une grande partie de l'année, NDLR], et c'est là que Ludivine a rencontré Kim", a confié Vincent Cassel.

Ludivine Sagnier a beau clamer avoir "toujours aspiré à l'indépendance" et n'avoir "besoin de personne pour être heureuse", force est de constater que son chéri lui procure tout de même du bonheur. Avec Kim Chapiron, elle a ainsi eu deux enfants : Tam (5 ans) et Ly Lan (10 ans). Elle est aussi la maman de Bonnie (14 ans) dont le papa est Nicolas Duvauchelle. Et la star, à l'affiche de la série The New Pope, de faire un petit bilan depuis qu'elle est entrée dans la quarantaine : "Émotionnellement, ces dernières années ont été très fortes. J'ai eu des enfants, j'ai fini ma psychanalyse, vécu des expériences qui m'ont abîmée et consolidée à la fois."

