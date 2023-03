Ludmila Mikaël (Mongeville) : Sa fille est une actrice très connue, aussi belle et envoûtante qu'elle !

Ludmila Mikaël est à retrouver ce soir sur C8 dans la mythique série policière Mongeville. L'occasion de se pencher sur sa vie en dehors des tournages, et plus précisément sur sa fille, qui n'est autre que Marina Hands. Cette dernière, née de sa précédente union avec le metteur en scène britannique Terry Hands, a hérité de son élégance. Mais elle est aujourd'hui surtout connue en tant qu'actrice, grâce notamment à ses rôles au cinéma dans les films Ne le dis à personne (2006) et Jappeloup (2013), dans lesquels elle a été amenée à collaborer avec Guillaume Canet.

Un homme qu'elle connaissait déjà bien puisque c'était son amour de jeunesse. "C'était mon premier béguin. On faisait les Juniors ensemble. Il y a des connexions entre Marina, qui est quand même mon premier amour quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box et qu'on faisait les championnats de France junior ensemble, tout d'un coup elle joue ma femme", a déjà expliqué l'acteur sur les ondes d'Europe 1.

Passionnée de théâtre

2006 a décidément été une année charnière pour l'actrice, puisqu'en plus de son rôle dans Ne le dis à personne, elle a également été au premier plan du film Lady Chatterley, adapté du roman du même nom de David Herbert Lawrence, et fait une apparition remarquée à l'écran dans Le Scaphandre et le Papillon aux cotés de Mathieu Amalric. Quatre ans plus tard, soit en 2010, elle brillait à l'écran dans Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour, long-métrage grâce auquel elle a été récompensée la même année au festival de Cabourg par le prix de la meilleure actrice romantique.

Un film dans lequel elle a donné la réplique à Julien Doré, son compagnon de l'époque. Elle annoncera finalement leur rupture trois ans plus tard. A noter également que ce n'est pas sur le grand écran que Marina Hands a débuté sa carrière, mais sur les planches. En effet, après avoir été inscrite au cours Florent puis pensionnaire de la Comédie-Française, elle a joué dans de nombreuses pièces et notamment été nominée aux Molières 2008 pour son rôle d'Ysé dans Partage de midi. En 2019, en présence de sa mère, elle remportait le Prix du Brigadier, pour la pièce Soeurs.