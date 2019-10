Luke Perry : Sa dernière scène inédite au cinéma dévoilée par Quentin Tarantino

Dernier projet cinématographique de Luke Perry, le film Once Upon a Time in Hollywood a été l'un des plus gros succès de Quentin Tarantino. Décédée le 4 mars 2019 d'un AVC, la star de Beverly Hills (âgée de 52 ans) y apparaissait dans le rôle de Wayne Maunder alias Scotty Lancer. Afin de rendre hommage à l'acteur, les prochaines éditions numériques et Blu-Ray du film proposeront une scène inédite coupée au montage où on l'on découvre Luke face à Timothy Oplhant (James Stacy) et Julia Butters (alias Trudie).

On découvre le célèbre Dylan de la série culte des années 1990 habillé comme un vrai gentleman, chapeau haut de forme et costume trois-pièces. Après être sorti de sa somptueuse diligence, Luke Perry s'entretient avec Timothy Olyphant (dans le rôle d'un des frères Lancer). La scène se termine avec l'apparition du réalisateur qui coupe la scène et félicite les acteurs.

C'était juste un gars adorable

Après la mort tragique du père de Jack (22 ans) et Sophie (19 ans), l'ensemble des acteurs présents au casting du film lui avaient rendu hommage. En avril 2019, Timothy Olyphant déclarait à son sujet au magazine Variety : "Je n'ai jamais rencontré personne qui ait déjà critiqué ce type." Très admiratif de son talent et de sa personnalité, il confiait : "C'était vraiment ce qui se faisait de mieux en matière d'acteur. C'était un artisan. Il était à fond dans son travail. Il ne faisait aucune erreur. Il arrivait tôt pour travailler et nous passions beaucoup de temps à parler de nos familles et à nous amuser. C'était vraiment un mec adorable."

L'occasion pour tous les fans de l'acteur de le revoir (cette fois malheureusement pour la dernière fois) au cinéma.