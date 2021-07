Luke Prokop fait son coming out à 19 ans : "Je n'ai plus peur de cacher qui je suis"

Voilà une nouvelle qui risque de donner un bon coup de crosse dans la nuque de tous les homophobes. Luke Prokop, jeune espoir du hockey sur glace qui évolue au sein des Nashville Pradators, vient de faire son coming-out sur les réseaux sociaux le lundi 19 juillet 2021 après de longues semaines de réflexion. Une première pour un joueur sous contrat avec une franchise de NHL, également un cas très rare dans l'univers du sport.

"L'année qui vient de passer a été complètement démente, mais elle a aussi été l'occasion, pour moi, de découvrir qui j'étais, écrit le jeune homme de 19 ans dans un communiqué officiel, partagé sur Twitter et Instagram. Je n'ai plus peur de cacher qui je suis. Aujourd'hui, je suis fier de publiquement dire à tout le monde que je suis gay. Il m'a fallu du temps pour arriver à ce point de ma vie, mais je ne pourrais pas être plus heureux de cette décision, de faire mon coming-out. Je rêve depuis que je suis petit d'être un joueur de NHL, et je crois que mener ma vie de manière authentique va m'aider à améliorer mes chances de réaliser mes rêves."