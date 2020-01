Lulu (Hit Machine) dévoile son salaire mirobolant pour présenter le Hit Machine

Qui ne s'est jamais posé un seul instant devant le Hit Machine, la célèbre émission musicale de M6 ? À l'époque, c'était l'incontournable duo de Charly et Lulu qui présentait le programme, recevant sur le plateau de nombreuses stars françaises et internationales de la chanson. Aujourd'hui, bien loin des paillettes de ces années dorées, le duo est séparé. Interviewé par la chaîne Non Stop People, dans le cadre de l'émission L'Instant de Luxe, Lulu a accepté de revenir sur le salaire qu'il touchait à cette grande époque.

"Je crois que la dernière année, on gagnait 17 000 euros par mois, tous les deux", déclare l'ancien animateur sans une once d'hésitation. Un salaire mirobolant que Lulu explique de manière très simple : "On ramenait beaucoup d'argent avec les pubs parce que l'émission marchait bien. Pour arriver à ça, on a mis 13 ans ! Parce qu'au début, on nous payait rien..."

Depuis l'arrêt de l'émission en 2009, les deux acolytes ont chacun vaqué à leurs occupations. Et si Charly Nestor s'est exilé un temps aux États-Unis avant de revenir à la télévision pour animer une émission pour enfants intitulée Allô Papa Tango Charly. Lulu, quant à lui, est devenu responsable des productions, justement au sein de la chaîne Non Stop People.

Désormais loin des caméras, il officie maintenant dans l'ombre : "Je suis un peu le couteau suisse, je fais à peu près tout ! Je forme les gens à l'antenne. Je calme les techniciens qui revendiquent toujours pour un meilleur salaire et râlent tout le temps...", déclare-t-il en rigolant sans pour autant révéler son salaire actuel. "Je gagne énormément par rapport aux pauvres gens qui bossent avec nous, mais je gagne tellement moins qu'avant. Moi, l'argent que je gagnais avant, il n'y en a plus à la télé", confie-t-il.

Pour rappel, en 2011, le duo s'était reformé un temps pour animer les concerts La Tournée des années 90 – Génération Dance Machine, qui regroupait les stars de l'époque Hit Machine.