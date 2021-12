Luna Skye (Les Marseillais) rapatriée en France : son état s'aggrave, elle partage un message inquiétant

Les ennuis continuent pour Luna Skye. Alors qu'elle vient de se faire rapatrier en France, la jolie blonde vue dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde n'a pas reçu de bonnes nouvelles de la part de ses médecins. Bien au contraire, elle se trouverait en plus mauvaise posture que ce qu'elle pensait. Après quelques jours d'absence sur les réseaux sociaux, la jeune femme a partagé un message inquiétant en story Instagram dans la soirée du 18 décembre 2021.

"Désolée les amis pour mon absence depuis mon retour en France. Il y a des choses qui sont très dures à gérer psychologiquement et physiquement, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je ne pensais jamais vivre un truc pareil. Pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec les injections que j'ai pu faire. Je ne sais pas trop si je devrais le partager. C'est vraiment un sujet délicat mais en même temps c'est important d'en parler", a-t-elle écrit sans rentrer dans les détails. La jeune femme a toutefois promis de se confier davantage sur ce qui lui arrive prochainement.

Rappelons que Luna Skye vit des moments très compliqués depuis de nombreuses semaines maintenant. Avant de revenir en France, l'ex de Paga était suivie dans une clinique privée très coûteuse à Los Angeles, où cela se serait mal passé selon elle. Un médecin aurait même tenté de l'opérer de force. Sujette à des septicémies à répétition, Luna ne peut pour le moment quitter l'hôpital et doit suivre un traitement.

Un gros problème de santé qui au départ était dû à une bactérie qui se loge dans le produit des injections qu'elle a reçues pour augmenter le volume de ses fesses. "C'est un produit qu'on sait injecter mais qu'on ne sait pas retirer, ce n'est pas comme des implants. C'est un nouveau produit et il n'y a jamais eu de cas où il fallait le retirer. Ils disent qu'il faut couper la fesse entièrement et gratter et refermer la fesse", expliquait-elle lors d'un live Instagram.