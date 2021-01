Lydia (Pékin Express) à l'hôpital, et en larmes, sa "phobie après les serpents"

La journée du 18 janvier 2021 n'a pas été rose pour Lydia. La candidate de Pékin Express 2019 a dû se rendre à l'hôpital et a vite expliqué pourquoi, en story Instagram.

Pour commencer, la compagne de Malaga a dévoilé des photos sur lesquelles on peut découvrir qu'elle a une perfusion. Après avoir fait des examens, le diagnostic est tombé. "Mes proches savent la phobie que j'ai de l'hôpital et des aiguilles", a tout d'abord confié Lydia. Elle a ensuite expliqué qu'à son réveil d'une sieste, elle a découvert qu'elle devait rester plusieurs jours à l'hôpital. Un coup dur pour l'ancienne épouse de Mounir. "J'ai une infection du colon. Je ne sais pas d'où elle est sortie. (...) On m'a dit qu'il fallait que je sois hospitalisée deux trois jours. J'ai pleuré toute seule. Je crains l'hôpital de ouf. C'est ma phobie, après les serpents", a-t-elle expliqué.

Après avoir subi un test du Covid, Lydia a passé un scanner. Une expérience qu'elle ne devrait pas oublier de sitôt. "C'était trop marrant, j'ai fait un scanner. C'était la première fois de ma vie. Et vous savez, ils injectent un produit. J'ai cru que j'étais en train de faire pipi sur moi. Tout mon corps avait chaud. Mais en fait c'était fait exprès", a-t-elle déclaré, amusée.

Espérons pour Lydia que cette hospitalisation ne sera rapidement qu'un mauvais souvenir et qu'elle ressortira plus en forme que jamais, pour de nouveau partager ses aventures avec ses abonnés. Nul doute qu'elle peut compter sur son cher et tendre Malaga pour la soutenir dans cette épreuve.