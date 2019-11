Pékin Express 2019 – Lydia : Révélations sur sa rupture avec Mounir

C'est le 18 juillet 2019 que Lydia a été révélée au grand public. Au côté de son ancien mari Mounir, la jeune femme de 25 ans a participé à Pékin Express 2019 (ou La Route des 50 volcans). Le couple n'est malheureusement plus en couple depuis. Et pour la première fois, l'ancienne candidate de M6 s'est confiée sur cette séparation.

C'est auprès de Gossip Room que Lydia a brisé le silence sur le sujet. "C'est toujours mon mari. On est séparés depuis début juillet. On n'est pas encore divorcés puisqu'on est en instance de divorce, mais nous ne vivons plus ensemble. La séparation s'est faite à l'amiable", a-t-elle expliqué. Et si elle n'a pas souhaité dévoiler la raison de leur rupture, la belle brune a assuré que cela n'avait rien à voir avec l'émission animée par Stéphane Rotenberg.

Pour rappel, Mounir et Lydia étaient ensemble depuis sept ans. C'est l'homme de 27 ans qui avait révélé leur rupture sur les réseaux sociaux : "Suite à de nombreuses questions concernant ma relation avec Lydia, j'ai décidé de clore le sujet une fois pour toutes. Nous nous sommes séparés bien avant la diffusion. Cela n'a nul rapport avec l'aventure Pékin Express, aventure que nous avions pleinement partagée et qui restera à jamais un merveilleux souvenir. Je lui souhaite sincèrement une bonne vie. Merci de continuer à nous suivre et de profiter de cette magnifique aventure." Interrogée sur le sujet par Télé Loisirs fin septembre, Lydia a habilement évité de répondre : "On est divorcés, mais je ne suis pas comme Mounir, je n'étale pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour cela que je me suis abstenue de dire quelque chose à ce sujet. Après, je comprends tout à fait que les gens se posent des questions puisqu'ils nous voient en couple dans l'émission, mais séparément dans la vie."