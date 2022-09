M. Pokora, en deuil, pleure un ami cher : "Merci pour tout ce que tu as fait pour nous"

M. Pokora a tout pour être heureux. C'est pourtant une mine triste qu'il a affichée ce matin du 17 septembre 2022. Le chanteur de 36 ans, installé aux Etats-Unis avec sa femme Christina Milian et leurs deux fils Isaiah, 2 ans et Kenna, 10 mois, s'est réveillé avec une bien mauvaise nouvelle : celle de la disparition d'une personne ayant énormément compté pour lui et toute sa famille.

Sur ses comptes Twitter et Instagram, M. Pokora a publié un message poignant, accompagné d'un cliché de son ami disparu : "Le coeur est lourd ce matin... Notre ami Pierre Bardet nous a quittés. Pierre était directeur des vitrines de Strasbourg. Il aimait profondément notre ville et ses habitants. Pierre était un des acteurs majeurs lorsqu'il s'agissait de faire perdurer la magie de Noël chaque année dans les rues de Strasbourg et émerveiller les petits et les grands, écrit-il. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour moi, pour ma famille et ma ville chérie."