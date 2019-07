M. Pokora et Christina Milian : Les amoureux enlacés, souvenirs de Saint-Tropez

M. Pokora prépare activement son "Pyramide Tour", sa nouvelle tournée. Les répétitions se déroulent à Los Angeles où il vit depuis plus d'un an avec Christina Milian. La chanteuse et actrice américaine lui a d'ailleurs fait une nouvelle déclaration d'amour sur Instagram.

Ces images ont été prises quelques semaines auparavant lors de leur passage sur la Côte d'Azur. Les amoureux se sont notamment arrêtés à Saint-Tropez et au restaurant L'Opera que Christina a localisé sur sa photo. Lors de ces vacances qui les avaient également conduits en Corse, M. Pokora et Christina Milian avaient passé une soirée avec le champion du monde Hugo Lloris et son épouse Marine, qui attend leur troisième enfant.

Si M. Pokora consacre la majeure partie de son temps aux répétitions de sa tournée, il s'est accordé une pause bien méritée le 19 juillet dernier. Le chanteur s'est rendu chez son ami Omar Sy pour regarder la finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui a opposé le Sénégal à l'Algérie. Younes Bendjima, l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian, était également de la partie.

