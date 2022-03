Madame Doubtfire plus vraie que nature et les fesses à l'air : apparition insolite à la Fashion Week !

Si l'on regarde d'autres photos de son compte Instagram, on se rend compte que l'homme aime se déshabiller assez souvent et qu'il se retrouve fréquemment les fesses exposées au regard de ses followers. Mais si on peut le voir souvent nu ou en sous-vêtement sur son profil perso, on se rend compte qu'il expose beaucoup plus de travail sur son autre compte, sous l'identité d'Alexis Stone.

Sous son nom de transformiste, il montre en effet toute sa palette artistique et s'est même filmé en train de défiler dans les rues parisiennes habillées en Mrs Doubtfire ! On peut également le voir maquillé en drag-queen ou bien rendant hommage à ses idoles, Robin Williams et... les défunts frères Bogdanoff !

Au moment du décès des jumeaux scientifiques français des suites d'une contamination au Covid-19, Elliott Joseph écrivait en effet que "ce duo fascinant avait inspiré beaucoup de gens" dont lui, qu'il "avait suivi leur vie avec attention" et qu'ayant un jumeau lui-même, il comprenait cette relation unique entre frère et bien sûr, leur "recherche de la beauté".

Un personnage excentrique fasciné par Mrs Doubtfire et la marque Balenciaga, qu'il expose régulièrement dans ses shootings excentriques... qui valent le coup !