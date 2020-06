Madison Bailey (Outer Banks) révèle être pansexuelle et présente sa petite amie

La saison 1 d'Outer Banks a été un carton sur Netflix. Les fans ont déjà dévoré ses dix épisodes et attendent désormais impatiemment sa saison 2. Interrogé par The Wrap, le cocréateur du show indique que la suite est déjà en préparation. "Nous voulons continuer le mystère, l'amitié et l'aventure qui ont fait la force de la saison 1. Nous nous dirigeons effectivement vers les Bahamas au début de la saison 2. Ce n'est pas une fausse promesse. Mais certains des personnages seront certainement encore dans les Outer Banks. Nous allons continuer à suivre JJ, Kaira et Pope et les développer davantage", avait-il indiqué.