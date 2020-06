Outer Banks (Netflix) : Deux stars de la série sont en couple dans la vie !

John B et Sarah Cameron sont ensemble dans la vraie vie ! Dimanche 14 juin 2020, Chase Stokes a confirmé son idylle avec Madelyn Cline sur les réseaux sociaux. L'acteur de 27 ans a partagé plusieurs photos issues d'un de leur rendez-vous galants, sur une plage au coucher du soleil.

L'occasion de découvrir une jolie photo de l'actrice, très heureuse de déboucher une bouteille de vin. Il semblerait également qu'ils aient pris des pâtes à emporter pour leur pique-nique en amoureux. Jonathan Daviss (Pope), leur collègue de la série Outer Banks (Netflix), a même commenté : "Eh bien il était temps." Signe que ce n'était déjà plus un secret pour tout le monde.

En effet, on disait que Chase et Madelyn étaient en couple depuis avril dernier. Ce mois-là, l'acteur américain expliquait à People Magazine qu'il était confiné avec la comédienne et leurs comparses Draw Starkey (Rafe Cameron) et Rudy Pankow (JJ). "On reste tous ensemble pour le confinement. On a construit une cabane dans le salon, donc il y a cette honnêteté et cette amitié qu'on voit à l'écran, qui est également là dans la vraie vie", confiait-il.

Depuis qu'on les savait confinés ensemble, des fans soupçonnaient une idylle entre les deux stars de la série Netflix. "On a joué aux jeux vidéo, aux jeux de société, on a chanté, dansé, c'était une fête. Ça ressemblait à une version adulte d'une colonie de vacances. On est à Los Angeles, tous ensemble, confinés", avait expliqué Chase Stokes au magazine américain. Le confinement pourrait bien avoir donné naissance à une belle histoire, maintenant au grand jour...