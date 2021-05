Madonna rend hommage à son protégé Nick Kamen, mort tragiquement

Il avait fait une entrée fracassante dans les hits parades des années 80 avec sa chanson Each Time You Break My Heart, sortie en 1986. Une chanson écrite et produite par Madonna qui avait fait de Nick Kamen son protégé de l'époque. Parti des suites d'un cancer de la moelle épinière mercredi 5 mai, le chanteur avait 59 ans.

Dans une émouvante publication sur son compte Instagram, l'interprète de La Isla Bonita a tenu à rendre hommage à Nick Kamen, qu'elle considérait comme un ami. "C'est un crève-coeur d'apprendre que tu es parti. Tu as toujours été une personne gentille et douce, mais tu as beaucoup trop souffert. J'espère que tu es plus heureux là où tu es maintenant, Nick Kamen", a écrit Madonna, accompagnant son hommage de quatre belles photos du chanteur, dont une avec la mère de Lourdes Leon.

Un hommage auquel les presque 16 millions d'abonnés de l'artiste sur Instagram ne sont pas restés insensibles. Plus de 3 400 messages de condoléances ont déjà été écrits pour apporter du soutien à la Ciccone dans ses temps difficiles. "Tellement triste qu'il soit parti si jeune", "Il était tellement beau et c'était mon premier crush... je suis tellement triste", et bien d'autres messages d'anonymes qui se rappellent aux bons souvenirs de Nick Kamen.