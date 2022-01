Maëlle (The Voice) en couple : photos avec son amoureux, lui aussi artiste !

L'heureux élu de son coeur est un charmant brun aux cheveux bouclés. Pour célébrer l'anniversaire de la belle, il se la joue élégant en chemise à carreaux et jean. "Merci pour tous vos messages d'anniversaire, vous êtes des coeurs ! Et merci à mon @julienbocle", écrit Maëlle en légende. Son compagnon se prénomme donc Julien. Et sur sa page Instagram, il se présente comme un "artiste à l'ouest", danseur et auteur. Comme précisé sur son site internet, le jeune homme de 22 ans est originaire de Bretagne mais vit désormais à Paris. "Très jeune, il développe naturellement un attrait pour l'art, et tout particulièrement pour la musique ainsi que le mouvement", peut-on également lire. La musique, une passion commune avec sa belle Maëlle !