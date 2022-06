Maëva Coucke : Retrouvailles avec François Bonifaci, la polémique autour de leur couple loin derrière eux

Maeva Coucke est une femme amoureuse ! En avril dernier, les fans de la jolie Miss France 2018 ont eu la bonne surprise d'apprendre qu'elle fréquentait François Bonifaci, un charmant brun. C'est lui qui avait officialisé la nouvelle en postant des photos de leur couple sur Instagram et surnommant la rouquine : "ma princesse".

Depuis, tout semble aller pour le mieux et Maeva Coucke, d'ordinaire très discrète, ne se prive plus de s'afficher aux bras de son beau François. Ils ont notamment été aperçus dans les tribunes de Roland-Garros et ce jeudi 17 juin 2022, ils ont assisté ensemble à l'événement Noches Freix, qui opère une tournée estivale dans toute la France pour célébrer l'arrivée de l'été. Au programme : cocktails et musique en plein air dans un cadre idyllique. "J'ai retrouvé ma Lilloise", a écrit François Bonifaci sur un selfie avec Maeva posté en story Instagram. Image repartagée par la reine de beauté. (Voir notre diaporama).

Maeva Coucke s'attire les foudres des internautes

Le jeune couple prouve donc ainsi qu'il ne s'est pas laissé atteindre par la polémique qui a suivi l'annonce de leur idylle. En effet, contre toute attente, Maëva Coucke et François Bonifaci n'ont pas fait que des heureux en se mettant ensemble. Et pour cause, avant de craquer pour la reine de beauté de 27 ans, François Bonifaci a été le compagnon de Chloé Bleinc, une influenceuse réputée qui compte près d'un million d'abonnés sur les réseaux. Leur rupture est survenue en 2021. Problème, Maëva Coucke et Chloé Bleinc seraient amies. Les internautes se sont alors persuadés qu'elle avait piqué l'homme de sa copine.

Très agacé par ces accusations, François Bonifaci s'était empressé de prendre la parole pour recadrer les haters. "Ces messages reçus sont totalement injustifiés à l'encontre de Maëva et moi-même. Maëva est l'une des personnes avec le plus de principes et de valeurs que je connaisse, parce que oui, je la connais, dans la vraie vie ! Alors arrêtez de venir juger les gens en étant au courant de RIEN. Vous vous trompez sur toute la ligne et je pèse mes mots. Donc cessez cette haine inutile", avait-il écrit à travers un post.

Maëva Coucke aussi avait mis les choses au clair lors d'un question/réponse : "Non, je n'ai pas piqué François et je l'ai encore moins piqué à une 'amie'. Il était célibataire et ça depuis plusieurs mois avant qu'on se mette ensemble. Pour le reste, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, le post de François a parfaitement résumé la situation." Fin du débat !