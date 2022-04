Maeva Ghennam sans filtre et couverte de boutons : "C'est une catastrophe ma peau !"

Décidément, la vie n'est pas tous les jours facile pour Maeva Ghennam. Le 29 avril 2022, la candidate de télé-réalité s'est réveillée et a eu une très mauvaise surprise en découvrant son visage, couvert de boutons. Choquée par ses pustules (qu'elle semble avoir éclaté la veille), la jolie brune se considère comme défigurée. Encore au lit, allongée et sous la couverture, elle se montre sans filtre face à ses abonnés. "Regardez mes amours, j'ai pas de filtre. C'est une catastrophe ma peau. Regardez !". Toujours très transparente avec les internautes, l'ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde explique, stupéfaite devant l'aspect de sa peau : "En fait j'ai essayé de toucher mes boutons et je me suis faite plein de marques. Mais comment je vais faire pour que ça parte ?"

Action, réaction pour la belle Maeva Ghennam. Rapidement après s'être levée du lit, l'ex BFF de Carla Moreau s'est empressée d'aller se maquiller pour camoufler les vilaines marques disgracieuses présentes sur son visage. Au lieu de laisser respirer sa peau (ce qui lui ferait sans doute le plus grand bien), la jeune femme préfère appliquer une bonne couche du fond de teint Rebelle (dont elle fait régulièrement la promotion sur les réseaux sociaux). Reste à savoir si ce produit vanté comme "non comédogène" va améliorer, ou non, l'aspect de sa peau.

"Avant j'avais 4 fonds de teint différents et maintenant j'en ai plus qu'un" ajoute-t-elle fièrement, tout en vantant les "micro-perles" présentes dans ce produit "qui prend la teinte exacte du teint". Après s'être maquillée, la créatrice de Maeva Ghennam Beauty a passé la journée dans un institut de beauté à Dubaï. L'occasion pour la belle brune de se changer les esprits et de se refaire une beauté entre les mains d'expertes.

Ça me dégoute

Malheureusement à son retour à la maison, Maeva Ghennam a confié avoir "cogité" toute la journée et explique qu'elle souhaite désormais être "skinny". "Je rêve d'être skinny. En fait ça y est les formes les grosses fesses ça me dégoute (...) Comment je pourrais faire ? Parce que là si j'enlève tout..." Un nouveau dilemme cornélien semble donc se présenter à la belle Maeva, qui a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique dont une liposuccion, la pose d'implants fessiers et la pose de prothèses mammaires...