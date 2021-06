Maeva Ghennam, ses lèvres encore retouchées : elle a succombé à une nouvelle tendance esthétique

Entre Maeva Ghennam et la chirurgie esthétique, c'est une grande histoire d'amour. À seulement 24 ans, la star des Marseillais a succombé à maintes reprises à l'appel du bistouri. En effet, elle n'a jamais caché s'être fait refaire la poitrine, les fesses, les lèvres ou encore le nez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les internautes n'ont pas compris, il y a quelques jours, pourquoi elle n'assumait pas d'avoir retouché ses hanches, prétextant à la place d'avoir été victime d'une mauvaise chute pour expliquer ses pansements.

Maeva Ghennam a peut être retenu la leçon, puisque jeudi 3 juin 2021, elle a partagé en détails son énième intervention esthétique. Car oui, la brunette a une fois de plus trouvé à refaire sur son physique en ayant recours à la pratique du glamix. Il s'agit d'une technique de dermo esthétique qui consiste à se tatouer les lèvres de façon semi-permanente, et ainsi ne plus avoir à se maquiller. "Les effets durent entre 1 an et 3 ans", a précisé Maeva Ghennam en se filmant en pleine séance avec des professionnelles tout droit venues de Suisse jusqu'à Dubaï rien que pour la candidate de télé-réalité. "Ce sont les meilleures", a-t-elle souligné en faisant leur pub (voir diaporama).

En se baladant sur le site des maquilleuses, on constate que leurs services ne sont pas donnés. En effet, pour avoir les mêmes lèvres de Maeva Ghennam, il faut débourser entre 900 et 1500 francs suisses (entre 820 et 1300 euros). Des sommes qui ne sont très certainement pas un problème pour l'ex-meilleure amie de Carla Moreau, laquelle touche un salaire astronomique grâce à son train de vie d'influenceuse. Grâce à ses plus de 3 millions de followers, Maeva Ghennam facture ses placements de produits à prix d'or. D'après une récente enquête menée par Public, elle gagnerait 150 000 euros par mois rien qu'avec ses publications sur la Toile. À noter que la jeune femme obtient également des revenus grâce à sa marque de cosmétiques Maeva Ghennam Beauty.