Maeva Martinez, ses lèvres très gonflées après une nouvelle retouche : "Quelle horreur !"

Maeva Martinez a décidé de se reprendre en main ! Fini la déprime et le baby-blues pour la jolie jeune femme qui est devenue maman pour la première fois en janvier dernier, d'un petit garçon prénommé Gabriel. Maeva Martinez fait aujourd'hui tout pour aller mieux, et cela passe par son physique.

En effet, très complexée par sa silhouette, elle a d'ores et déjà entamé des séances de lipocavitation, une technique alternative douce, fiable et durable à la liposuccion qui permet la diminution de la peau d'orange, et favorise la perte de poids. Par ailleurs, Maeva Martinez est désormais à la recherche de naturel. Ainsi, elle a annoncé vouloir se débarrasser des nombreuses doses d'acide hyaluronique présentes dans les lèvres de sa bouche. "Je vais faire enlever ma bouche, c'est la dernière fois que vous voyez mes grosses babines. Elles ont été très fidèles et on a vécu plein de choses ensemble. Mais voilà l'histoire se termine", a-t-elle confié via sa story Instagram dimanche 23 mai 2021. Et de s'amuser de ses excès passés pour avoir une bouche pulpeuse : "Je ne sais même plus à quoi je ressemble sans elles, je vais me sentir à poil".

Mais avant de se retrouver comme "à (sa) sortie de Secret Story" en 2016, Maeva Martinez est apparue au contraire les lèvres plus gonflées que jamais. "Alors là, c'est pire. C'est le produit diluant, et ça travaille ma bouche, on dirait que j'ai les babines de Rio là (son chien, ndlr). Quelle horreur !", s'est-elle horrifiée en partageant des photos sans aucun filtre (voir diapo). L'épouse de Julien s'est même comparée au Pokémon Boustiflor, reconnaissable à sa grande bouche béante.

Maeva Martinez n'en a toutefois pas fini avec les interventions esthétiques et prévoit de retoucher plus tard à sa bouche. Mais, elle promet, cela sera bien différent. "Pourquoi j'enlève ma bouche ? Je la trouve trop grosse. Depuis que j'ai refait mon nez, je la trouve disproportionnée par rapport à mon visage. Je referai mais quelque chose de beaucoup plus naturel, ce sera juste sur le haut", a-t-elle expliqué.