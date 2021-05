Maeva Martinez : Une intervention esthétique pour retrouver sa silhouette d'avant bébé !

Depuis le 9 janvier 2021, Maeva Martinez endosse un tout nouveau rôle, certainement le plus beau de sa vie, celui de maman. En effet, avec son époux Julien, elle a accueilli son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Gabriel. Les premiers mois avec bébé ne sont pas de tout repos pour l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10 en 2016) : Maeva Martinez ne parvient pas à accepter les quelques kilos post-grossesse qui lui restent. Le mardi 18 mai 2021, elle a recours à une intervention esthétique visant à l'aider à retrouver sa silhouette parfaite.

C'est en story sur Instagram que la jeune maman partage son rendez-vous du jour pour une première séance de lipocavitation, une technique alternative douce, fiable et durable à la liposuccion qui permet la diminution de la peau d'orange, et favorise la perte de poids. Maeva Martinez s'affiche alors allongée sur une table, en culotte et petit top.

Maeva Martinez, jeune maman prête à retrouver la ligne

"Là ça a été ciblé sur le tour de taille ainsi que l'intérieur des cuisses, là où il y a un peu de graisse. On a fait la lipocavitation qui va servir à détruire les amas graisseux de manière localisée. Puis le lipolaser pour les tablettes. Ça va retendre la peau et la sculpter pour avoir plus de tonicité étant donné que la peau se détend quand on grossit, en post-partum etc, explique-t-elle. Donc je suis hyper contente parce que j'ai déjà perdu trois centimètres de tour de taille."

Aujourd'hui, la jeune femme indique avoir réalisé sa toute première séance au sein d'un institut nantais. Ceci n'était que le premier épisode d'une cure de six séances, à raison d'une fois par semaine. Si l'ex-compagne de Marvin Tilliere assure voir déjà des résultats, elle promet de partager son avant/après, qu'elle espère significatif et bluffant, à la fin de son traitement. Rendez-vous dans six semaines !