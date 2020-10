Maeva Martinez, ses lèvres (trop ?) refaites : réponse en photo et sans filtre

Dès que l'occasion se présente, Maeva Martinez se plaît à répondre aux questions de ses abonnés. Et c'est ce qu'elle a fait mardi 20 octobre 2020. La candidate de Secret Story 10 (2016) a notamment révélé le secret de ses lèvres pulpeuses.

Lors de son aventure dans la Maison des Secrets, la jeune femme de 28 ans (qui est enceinte de son premier enfant) avait des lèvres naturelles. Mais Maeva Martinez les souhaitait plus gonflées, elle a donc pris la décision de passer par la case injection deux ans après cette expérience. Une méthode qui intriguait un ou une internaute. La personne en question lui a donc demandé à quelle fréquence elle faisait ses injections pour avoir un tel résultat. "Deux fois entièrement. Et deux ou trois petites retouches. Depuis 2018 (je crois)", a donc répondu la fiancée de Julien. Une autre personne a demandé gentiment à Maeva Martinez si elle n'avait pas un peu trop abusé des injections. "Franchement, je trouve que sans les filtres elles sont bien. Il ne faut pas plus par contre", a-t-elle assuré en légende d'une photo sur laquelle on peut découvrir ses lèvres en gros plan et sans filtre.

Ce n'est pas la première fois que Maeva Martinez évoque le sujet de la chirurgie esthétique. Elle assume tout ce qu'elle a refait et s'est confiée à plusieurs reprises sur le sujet. On sait donc qu'elle a fait une rhinoplastie cette année. En 2017, c'est sa poitrine et une liposuccion du ventre qu'elle avait fait dans le cadre de l'émission Zéro Complexe (Star 24).

L'ancienne candidate de télé-réalité a également répondu à des questions sur sa grossesse. Et elle a évoqué un sujet douloureux, celui de la maladie de sa grand-mère. Le 1er octobre, elle révélait que sa mamie avait des problèmes de santé, une situation qui en toute logique l'affectait particulièrement. Mardi soir, Maeva Martinez en a dit plus sur cette triste situation : "Ma vie, ma mamie. Sa santé est mauvaise. Les dyalises depuis des années, maintenant le cancer... Rendez-vous sur rendez-vous à l'hôpital. Mais elle garde le sourire et nous donne encore toute sa joie de vivre autant qu'elle le peut."