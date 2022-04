Maeva Martinez : Son fils Gabriel hospitalisé, les médecins démunis face à un imprévu

Maeva Martinez s'est sentie complètement impuissante. Le 17 avril 2022, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) a révélé que son fils Gabriel (1 an) était actuellement hospitalisé. Puis elle a dévoilé en détails ce qui a poussé son époux Julien et elle à l'emmener aux urgences pédiatriques.

"Bon ça suffit les conneries. Direction les urgences pédiatriques. Entre neuf jours de diarrhée depuis neuf jours, fièvre et éruption cutanée. Le peu qu'il avale ou boit, il le vire direct", a tout d'abord écrit la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) en légende d'une publication sur laquelle on peut voir une photo de Gabriel avec plein de boutons au niveau du visage, puis une autre sur laquelle il dort dans les bras de son papa. Elle a ensuite posté un cliché du petit garçon en train de dormir dans un berceau d'hôpital, avec un bandage sur le bras afin qu'il ne touche pas à sa perfusion. "Il doit rester vingt-quatre heures hospitalisé et perfusé pour l'hydratation", peut-on lire en légende.

Peu de temps après, Maeva Martinez a pris la parole en vidéo afin d'expliquer la situation à sa communauté qui devait être inquiète. Elle a confié qu'ils ont été rapidement pris en charge et qu'immédiatement, les médecins ont expliqué que Gabriel devait être hospitalisé vingt-quatre heures car il était déshydraté. Il devait donc être perfusé, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "Au moment fatidique de la perfusion, il y a eu malheureusement beaucoup d'essais. Les veines étant déshydratées, elles sont plates, très fragiles et peu visibles. Donc il a été piqué sur les deux mains, sur les deux pieds, à l'intérieur du bras. Ca a été fait sur plusieurs moments évidemment. (...) C'était très très compliqué. On a fini par faire le gaz hilarant parce que c'était trop dur pour lui. Les docteurs n'y arrivant pas, ils ont fini par appeler l'anesthésiste qui a l'habitude de piquer les veines qu'ils n'ont pas l'habitude de faire", a-t-elle raconté. Mission réussie, mais après plusieurs essais également. "Ca a été dur de le voir comme ça. Dieu merci ce n'est pas grave même si c'est impressionnant", a-t-elle poursuivi émue.

Maeva Martinez a donc eu une pensée pour les parents dont les enfants ont des maladies graves et pour qui l'hôpital est malheureusement comme une deuxième maison. "Les résultats sont grosse grippe et grosse gastro. Le tout dans un petit bébé. Il est bouillant, la fièvre ne descend pas. Je lui met un gant froid un peu partout, c'est le gant qui chauffe", a-t-elle écrit un peu plus tard.

Fort heureusement, Gabriel allait beaucoup mieux aujourd'hui. La jolie famille devrait donc pouvoir rapidement rentrer chez elle.