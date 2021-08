Maeva Martinez soudainement victime de vives douleurs physiques : "Je ne peux plus porter mon fils"

Maeva Martinez se réjouissait de pouvoir souffler et se ressourcer en famille - avec son mari Julien et leur fils Gabriel (né en janvier dernier) - après une année riche en émotions. L'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story en 2016 a pourtant déchanté à quelques heures seulement de son départ en vacances. En effet, comme elle l'a confié en story Instagram dimanche 15 août, elle a soudainement été victime de vives douleurs au ventre. Des douleurs qui l'ont grandement handicapé toute la journée.

"Je suis en train de faire une crise d'endométriose, j'ai un mal de chien c'est horrible... Je ne peux plus porter mon fils, j'ai le ventre "inflammé" à mort, tout le bas du ventre, je suis gonflée, c'est venu d'un coup. Je ne peux plus m'asseoir sur les fesses, j'ai mal dans tout le colon, c'est horrible, je ne sais pas comment me mettre, je ne peux pas m'asseoir ou marcher", a-t-elle déploré au plus mal. Maeva Martinez a expliqué que ses douleurs étaient telles qu'elle lui montaient "au coeur". Résultat : "Tu t'essouffles et tu ne peux même pas parler."

L'ex de Marvin Tilliere a dans la foulée partagé une photo de son ventre, lequel était en effet très gonflé (voir diaporama). "J'ai la sensation que tous mes organes génitaux et intestinaux sont en feu et complètement "inflammés". Ça fait vraiment mal", a-t-elle commenté sur le cliché.

Bien heureusement, la souffrance de Maeva Martinez a fini par s'estomper au fil des heures et la jolie brune a pu se remettre à préparer ses vacances avec son mari et son bébé Gabriel. Des premières vacances à trois très attendues pour la jeune femme qui a découvert avec difficulté le monde de la maternité, ne se cachant pas d'avoir souvent été au bord de la dépression. Désormais aidée par des professionnels, elle semble aujourd'hui avoir repris du poil de la bête.