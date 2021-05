Magali (Koh-Lanta 2021), -9 kilos sur le camp : "En 72h j'avais tout repris, j'étais une bonbonne !" (EXCLU)

Participer à Koh-Lanta laisse des traces physiques... En effet, après avoir souffert de la faim durant de longues semaines, les aventuriers perdent du poids. Des kilos rapidement repris pour la plupart une fois une alimentation riche et variée retrouvée. En interview exclusive pour Purepeople.com, Magali, éliminée aux portes de l'épreuve d'orientation, raconte sa perte puis reprise de poids express.

Sur la balance, dans l'épisode diffusé vendredi 21 mai 2021, Magali découvre son nouveau poids : 60 kilos. En arrivant, elle pesait 69 kilos et s'est donc délestée de neuf kilos sur le camp. "Je ne me suis jamais trouvée aussi fit, aussi mince, confie-t-elle dans un éclat de rire. J'ai été surprise de me voir comme ça. Après, c'est normal que je sois la femme qui ait le plus perdu. J'ai perdu du muscle, et j'étais physiquement la plus musclée, donc physiologiquement ça s'explique très bien."

Neuf kilos perdus en un mois... et repris en trois jours !

Mais voilà, elle qui semblait s'accommoder de cette nouvelle silhouette reprend rapidement ses kilos après son élimination. "En 48h, 72h, j'ai repris mes neuf kilos. Mais pas mes kilos de muscle, ce serait trop facile ! Je n'ai pris que de l'eau. J'étais une bonbonne d'eau ! J'avais deux blocs au niveau des hanches, et jusqu'aux orteils, lâche la coach sportive de 47 ans. Même enfiler des paires de chaussures, des Converse par exemple je ne pouvais pas les mettre avec les lacets. J'étais Josiane Balasko en chaussures de ski dans Les Bronzés font du ski !"

Pas de quoi affoler Magali qui avait été briefée sur ce risque. "Heureusement que le staff médical a été au top. On a été bien encadré. En tant que coach, je ne me serais pas du tout douté de cela, mais la production nous a expliqué qu'en reprenant une alimentation même normale et progressive, on fait des oedèmes", confie-t-elle. Toutefois, sa silhouette d'après-jeu reste un souvenir "compliqué"...

Encore aujourd'hui, la candidate déjà éliminée une première fois en début d'aventure a "bien quelques kilos à perdre à l'aube de l'été et au déconfinement". "On a normalement un an pour se remettre d'une telle aventure", conclut-elle, rassurée !

