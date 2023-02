Magalie Madison riche grâce à Premiers baisers : elle réapparaît et avoue avoir perdu tout l'argent !

Dans les années 1990, Magalie Madison est devenue connue grâce à son rôle d'Annette dans la série Premiers baisers. Tout juste âgée de 18 ans, la jeune femme empochait alors de très jolies sommes qui lui permettait de faire à peu près tout ce qu'elle désirait. En effet, Magalie Madison a déjà révélé avoir touché 1 500 francs par jour de tournage, ce qui représente près de 350 euros.

Ce samedi 11 février, Magalie Madison était invitée de TPMP People sur C8 pour se replonger dans ses souvenirs. Elle en a alors profité pour expliquer qu'elle n'avait rien gardé de sa richesse de l'époque. "Je gagnais le salaire de mon père en une journée. J'ai claqué tous les sous de l'époque parce que j'étais jeune et j'avais envie de vivre ma vie et j'ai fait pleins de trucs. Et j'ai beaucoup payé à des amis, aux gens autour de moi", a-t-elle révélé.

Une reconversion épanouissante

Au sommet de sa carrière, l'ex-star de Premiers baisers aurait même pu aller plus loin en se lançant dans la musique. Jeanne Mas lui avait même écrit une chanson ! Une belle opportunité qu'elle a catégoriquement refusé. "Je n'ai pas voulu, car j'aime trop la musique et chanter avec la voix d'Annette, franchement, je ne pouvais pas", s'est-elle justifiée sur le plateau de Matthieu Delormeau. Aucun regret néanmoins pour Magalie Madison pour qui la "vie est ailleurs maintenant".

Aujourd'hui, Magalie Madison s'épanouit en effet pleinement loin de l'attention publique. Si elle se plaît à réapparaître de temps en temps dans Les Mystères de l'amour dans la peau d'Annette, elle est complètement passée à autre chose. La maman d'un petit garçon prénommé Jahilo s'intéresse maintenant aux thérapies holistiques et aux énergies. Une activité qu'elle exerce auprès de particuliers ou d'entreprises. Elle s'engage aussi dans une association qui oeuvre pour protéger les forêts. "Je suis fan des arbres". Passionnée par son travail, celui-ci lui rapporte bien moins que ses cachets de tournage de Premiers baisers. "C'est peanuts. Je dirais que ça me fait 400 euros, à peu près, en moyenne", avait-elle confié dans le passé.