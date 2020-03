Maggie Grace enceinte : la star de Taken et Lost attend son premier enfant

Une annonce qui fait chaud au coeur. L'actrice Maggie Grace, 36 ans, vient de révéler sur son compte Instagram être enceinte de son premier enfant. "Notre premier enfant arrivera cet été", précise la star de la série Lost en légende d'une photo où elle dévoile son ventre arrondi. Elle est mariée à l'homme d'affaires Brent Bushnell depuis 2017.

Maggie Grace est devenue une figure incontournable du grand et du petit écran depuis le milieu des années 2000 et sa participation à la série phénomène Lost. Elle a ensuite participé à la saga Taken (3 films entre 2008 et 2014) aux côtés de Liam Neeson et Famke Janssen. Et depuis 2018, elle fait partie du cast de la série Fear the Walking Dead. On se souvient également de sa participation au film Knight and Day (avec Cameron Diaz et Tom Cruise) et à son rôle d'Irina dans les films Twilight, chapitres IV et V : Révélation.

Par le passé, elle a été fiancée au réalisateur Matthew Cooke, et a fréquenté pendant 2 ans le séduisant Ian Somerhalder, qui interprétait son frère dans Lost.